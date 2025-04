Bolsa de Bia Miranda estoura com apenas 8 meses de gravidez! Bia Miranda entrou em trabalho de parto prematuro. Bebê Mamãe|Do R7 23/04/2025 - 13h06 (Atualizado em 23/04/2025 - 13h06 ) twitter

Bia Miranda entrou em trabalho de parto aos oito meses de gravidez

A influenciadora Bia Miranda revelou que a sua bolsa estourou com apenas oito meses de gestação! Ela revelou que a bolsa estourou na manhã desta quarta-feira (23) e Bia já está na maternidade no Rio de Janeiro em trabalho de parto. A influenciadora mostrou detalhes do que aconteceu e desabafou.

