Branca Ferez revela nova gestação sincronizada com a gêmea
Branca Feres anuncia nova gravidez sincronizada com sua gêmea idêntica!
A atleta do nado sincronizado Branca Feres surpreendeu ao revelar que está grávida de novo. Ocorre que há poucos meses sua irmã, Bia Feres, também anunciou que será mamãe mais uma vez. As ex-nadadoras são gêmeas e se tornaram dupla na modalidade em que competiam conquistando até mesmo um título de campeãs sul-americanas.
A atleta do nado sincronizado Branca Feres surpreendeu ao revelar que está grávida de novo. Ocorre que há poucos meses sua irmã, Bia Feres, também anunciou que será mamãe mais uma vez. As ex-nadadoras são gêmeas e se tornaram dupla na modalidade em que competiam conquistando até mesmo um título de campeãs sul-americanas.
Não perca a chance de saber mais sobre essa emocionante história, consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe.
Não perca a chance de saber mais sobre essa emocionante história, consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe.
Leia Mais em Bebê Mamãe:
Leia Mais em Bebê Mamãe: