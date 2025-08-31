Bruna Biancardi revela a nova casa de boneca das filhas
A influenciadora Bruna Biancardi revelou a nova casa de bonecas de suas filhas com o jogador Neymar Jr, as pequenas Mavie, um ano e 11 meses, e Mel, um mês. Bruna impressionou ao revelar detalhes da luxuosa casinha que custa R$108 mil!
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe e descubra todos os detalhes dessa incrível casinha!
