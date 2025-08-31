Logo R7.com
Bruna Biancardi revela a nova casa de boneca das filhas

Bruna Biancardi revelou a nova casinha de brinquedos das filhas.

Bebê Mamãe

Bebê Mamãe|Do R7

Bruna Biancardi exibiu casinha de brinquedos de suas filhas Bebê Mamãe

A influenciadora Bruna Biancardi revelou a nova casa de bonecas de suas filhas com o jogador Neymar Jr, as pequenas Mavie, um ano e 11 meses, e Mel, um mês. Bruna impressionou ao revelar detalhes da luxuosa casinha que custa R$108 mil!

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe e descubra todos os detalhes dessa incrível casinha!

