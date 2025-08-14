Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
R7 Entretenimento – Música, famosos, TV, cinema, séries e mais

Bruna Biancardi revela Mel em carrinho luxuoso e impressiona

Bruna Biancardi mostrou a filha com Neymar em carrinho de luxo.

Bebê Mamãe

Bebê Mamãe|Do R7

Bruna Biancardi mostrou a filha em carrinho bem luxuoso Bebê Mamãe

A influenciadora Bruna Biancardi impressionou ao mostrar sua filha recém-nascida com o jogador Neymar Jr, a pequena Mel, em um carrinho de bebê luxuoso. Bruna revelou a bebê em um momento de descanso e refletiu.

Para saber mais sobre essa história encantadora, consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe.

Leia Mais em Bebê Mamãe:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.