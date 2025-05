Brunna Gonçalves e Lud posam com filha no Brasil pela 1ª vez Lud e Brunna Gonçalves posaram com a bebê no Brasil, pela 1ª vez! Bebê Mamãe|Do R7 30/05/2025 - 15h17 (Atualizado em 30/05/2025 - 15h17 ) twitter

A dançarina Brunna Gonçalves e a cantora Ludmilla mostraram sua bebê no Brasil, pela 1ª vez. A família desembarcou no Rio de Janeiro, nesta sexta-feira. As famosas são mais de uma garotinha. A herdeira se chama Zuri e é a primogênita de ambas. A menina veio ao mundo no último dia 14 de maio, em uma maternidade nos Estados Unidos.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe e fique por dentro de todos os detalhes dessa linda família!

