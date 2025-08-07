Brunna Gonçalves exibe como está o corpo 2 meses após parto Brunna Gonçalves faz tour pelo corpo, após gestação! Bebê Mamãe|Do R7 07/08/2025 - 16h58 (Atualizado em 07/08/2025 - 16h58 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Brunna Gonçalves faz tour pelo corpo, após gestação Bebê Mamãe

A dançarina Brunna Gonçalves, esposa da cantora Ludmilla, mostrou como está seu corpo, após ser mãe. O casal que está junto desde 2017 tem uma menina. A primogênita chegou ao mundo em maio passado e completou dois meses de vida. Ela, por enquanto, é a única herdeira de ambas. A pequena se chama Zuri.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe e descubra todos os detalhes sobre a experiência de Brunna após a maternidade!

Leia Mais em Bebê Mamãe:

Sandy posa com a sogra no aniversário dela e surpreende

Recém-nascida fica em estado grave por causa de carrapato

Marido de Maíra Cardi fala sobre a paternidade da enteada