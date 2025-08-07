Brunna Gonçalves exibe como está o corpo 2 meses após parto
Brunna Gonçalves faz tour pelo corpo, após gestação!
A dançarina Brunna Gonçalves, esposa da cantora Ludmilla, mostrou como está seu corpo, após ser mãe. O casal que está junto desde 2017 tem uma menina. A primogênita chegou ao mundo em maio passado e completou dois meses de vida. Ela, por enquanto, é a única herdeira de ambas. A pequena se chama Zuri.
A dançarina Brunna Gonçalves, esposa da cantora Ludmilla, mostrou como está seu corpo, após ser mãe. O casal que está junto desde 2017 tem uma menina. A primogênita chegou ao mundo em maio passado e completou dois meses de vida. Ela, por enquanto, é a única herdeira de ambas. A pequena se chama Zuri.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe e descubra todos os detalhes sobre a experiência de Brunna após a maternidade!
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe e descubra todos os detalhes sobre a experiência de Brunna após a maternidade!
Leia Mais em Bebê Mamãe:
Leia Mais em Bebê Mamãe: