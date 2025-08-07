Logo R7.com
Brunna Gonçalves exibe como está o corpo 2 meses após parto

Brunna Gonçalves faz tour pelo corpo, após gestação!

Bebê Mamãe

Bebê Mamãe|Do R7

Brunna Gonçalves faz tour pelo corpo, após gestação Bebê Mamãe

A dançarina Brunna Gonçalves, esposa da cantora Ludmilla, mostrou como está seu corpo, após ser mãe. O casal que está junto desde 2017 tem uma menina. A primogênita chegou ao mundo em maio passado e completou dois meses de vida. Ela, por enquanto, é a única herdeira de ambas. A pequena se chama Zuri.

