Brunna Gonçalves exibe parte do rosto da filha pela 1ª vez

Brunna Gonçalves e Ludmilla encantaram ao revelarem parte do rosto de sua bebê Bebê Mamãe

A influenciadora e dançarina Brunna Gonçalves revelou pela primeira vez parte do rostinho de sua filha com a cantora Ludmilla, a pequena Zuri. A bebê nasceu há uma semana. E agora Brunna revelou parte do rostinho da pequena ao posar com ela em seus braços.

Não perca a oportunidade de ver mais sobre esse momento especial, consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe.

