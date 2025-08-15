Brunna Gonçalves festeja 3 meses da bebe e surpreende Lud Ludmilla e Brunna Gonçalves comemoram 3 meses da bebê e tema surpreende! Bebê Mamãe|Do R7 15/08/2025 - 18h38 (Atualizado em 15/08/2025 - 18h38 ) twitter

Ludmilla e Brunna Gonçalves comemoram 3 meses da bebê e tema surpreende Bebê Mamãe

A dançarina Brunna Gonçalves encantou ao mostrar a linda festa que fez para a filha e de quebra ainda homenageou e esposa. Ela é casada com a cantora Ludmilla. As famosas são mamães de uma garotinha. A pequena se chama Zuri e completou três meses de vida. Como nas datas anteriores, ela ganhou uma linda festa para comemorar.

