Brunna Gonçalves relembra gestação da filha e emociona

Brunna Gonçalves encanta ao relembrar sua gestação e revela se vem outro bebê.

Brunna Gonçalves relembrar gestação da filha e surpreende Bebê Mamãe

A dançaria Brunna Gonçalves relembrou um momento super fofo de sua gestação. A famosa é casada com a cantora Ludmila. Juntas, elas são mães de uma linda menina. A primogênita e única herdeira das famosas se chama Zuri e está com dois meses de vida. As famosas costumam compartilhar com os fãs alguns momentos especiais com a filhota.

Para saber mais sobre essa emocionante lembrança de Brunna, consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe.

