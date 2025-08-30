Brunna Gonçalves relembra gestação da filha e emociona
Brunna Gonçalves encanta ao relembrar sua gestação e revela se vem outro bebê.
A dançaria Brunna Gonçalves relembrou um momento super fofo de sua gestação. A famosa é casada com a cantora Ludmila. Juntas, elas são mães de uma linda menina. A primogênita e única herdeira das famosas se chama Zuri e está com dois meses de vida. As famosas costumam compartilhar com os fãs alguns momentos especiais com a filhota.
Para saber mais sobre essa emocionante lembrança de Brunna, consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe.
Leia Mais em Bebê Mamãe:
