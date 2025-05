Brunna Gonçalves surge com a bebê em churrascaria nos EUA Lud e Brunna Gonçalves mostram 1º passeio com a filha! Bebê Mamãe|Do R7 26/05/2025 - 16h16 (Atualizado em 26/05/2025 - 16h16 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Lud e Brunna Gonçalves mostram 1º passeio com a filha Bebê Mamãe

A dançarina Brunna Gonçalves e a cantora Ludmilla mostraram o primeiro passeio de sua bebê e surpreenderam. As famosas são mais de uma garotinha. A herdeira veio ao mundo no último dia 14 de maio e está com apenas 13 dias de vida. Por enquanto, elas ainda não exibiram o rostinho da herdeira, embora venham compartilhando diversos momentos com a neném.

Para saber mais sobre esse momento especial, consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe.

Leia Mais em Bebê Mamãe:

Príncipe William anuncia nascimento na sua família e celebra

Esposa de Rodrigo Santoro exibe caçula andando pela 1ª vez

Amiga faz revelação sobre avó, mãe e neta achadas sem vida