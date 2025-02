Bruno de Luca posa com a filha e fala de amadurecimento O apresentador Bruno de Luca fez uma rara aparição junto com a sua filha, Aurora Bebê Mamãe|Do R7 16/01/2025 - 01h06 (Atualizado em 16/01/2025 - 20h26 ) twitter

Bruno de Luca reflete sobre ocorrido entre ele e Kayky Brito Bebê Mamãe/Bebê Mamãe

O apresentador Bruno de Luca fez uma rara aparição junto com a sua filha, a pequena Aurora de dois anos, fruto do seu casamento com Sthéfany Vidal. E Bruno surpreendeu ao compartilhar um desabafo sobre o seu processo de amadurecimento.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe e fique por dentro de todos os detalhes dessa história emocionante!

