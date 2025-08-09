Bruno Gagliasso e Gio posam com filhos na festa do seu casamento
Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank pisam os filhos no seu novo casamento.
O ator Bruno Gagliasso e sua esposa, a apresentadora e atriz Giovanna Ewbank, encantaram ao posar em um lindo ensaio com seus três filhos. Acontece que os artistas estão celebrando 15 anos juntos e prepararam uma linda cerimonia de renovação dos votos.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe e descubra todos os detalhes dessa linda celebração!
