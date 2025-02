Bruno Gagliasso posa com a ex, Thaís, e respectivos filhos Bruno Gagliasso surge com sua ex, Thaís Fersoza e filhos nos EUA. Bebê Mamãe|Do R7 01/02/2025 - 15h07 (Atualizado em 01/02/2025 - 15h07 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Bruno Gagliasso e Thaís Fersoza posam com seus filhos nos EUA e impressionam

O ator Bruno Gagliasso está curtindo férias em família nos EUA e publicou um encontro especial dos seus filhos com os herdeiros da atriz Thaís Fersoza e do cantor Michel Télo. O famoso é casado com a atriz e apresentadora Giovanna Ewbank. Juntos há mais de uma década, o casal é pai orgulhoso de três crianças. Nas

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe e descubra todos os detalhes desse encontro especial!

Leia Mais em Bebê Mamãe:

Esposa de Matheuszinho desabafa 5 meses após a filha partir

Suzane Von Richthofen posa com filho e irmão manda recado

Meghan Markle revela o rosto do seu filho de 5 anos na praia