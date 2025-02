Bruno Gagliasso posa com os filhos em parque nos EUA Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank posam com seus filhos em parque nos EUA Bebê Mamãe|Do R7 15/02/2025 - 17h25 (Atualizado em 15/02/2025 - 17h25 ) twitter

Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank mostram seus três filhos em parque nos EUA e impressionam

O ator Bruno Gagliasso e sua esposa, a apresentadora Giovanna Ewbank encantaram ao posar com seus três filhos em parque temático nos EUA. O casal esteve curtindo uns dias de férias em Miami, na Flórida. Os artistas são pais de três filhos. Sua primogênita Títi tem 11 anos de idade. Blessings, conhecido como Bless, tem 10 anos o garotinho é o irmão do meio. Enquanto Zyan, apelidado de Baby-Z, completa o trio. O caçulinha do clã está com quatro anos de vida.

