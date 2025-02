Caçula de Edson Celulari ganha festa de despedida na escola Esposa de Edson Celulari faz festa de despedida para a filha e surpreende! Bebê Mamãe|Do R7 07/02/2025 - 19h45 (Atualizado em 07/02/2025 - 19h45 ) twitter

Esposa de Edson Celulari faz festa de despedida para a filha e surpreende

A caçula do ator Edson Celulari ganhou uma linda festa para celebrar um novo momento em sua vida. O artista que é pai de três herdeiros tem uma garotinha de apenas dois anos de idade. A menina é sua filha mais nova e nasceu de seu atual relacionamento com a atriz e dançarina Karin Roepke. Os atores se casaram em 2017, em uma cerimônia intimista com poucos convidados na Europa.

