Caçula de Edson Celulari surge lendo livro na casa do irmão Filha caçula de Edson Celulari impressiona ao surgir lendo livro na casa do irmão. Bebê Mamãe|Do R7 02/03/2025 - 17h05 (Atualizado em 02/03/2025 - 17h05 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Edson Celulari mostra sua filha caçula lendo livro na casa do irmão e surpreende

A filha caçula do ator Edson Celulari deu um banho de fofura ao surgir na casa do irmão mais velho lendo livro. O artista é pai orgulhoso da pequena Chiara, de três anos de idade. Ela é fruto do atual casamento de Celulari com a também atriz, Karin Roepke. A garotinha é a caçula de mais dois filhos do ator.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe e descubra mais sobre a adorável Chiara!

Leia Mais em Bebê Mamãe:

Tici exibe rara foto de Rafinha com filho de Ana Rickmann

Virgínia Fonseca revela bebê em situação delicada e desabafa

Suzane Von Richthofen surge com filho de 1 ano e faz enxoval