Caçula de Glória Maria posa com o pai e Jônatas Faro em show

A filha mais nova de Glória Maria surgiu acompanhada do pai e de famosos. A jovem esteve em um evento no Rio de Janeiro, assim como os atores Carol Marra e Jônatas Faro. Laura é uma das duas herdeiras da saudosa jornalista. A adolescente completou 16 anos de idade. Além dela, a apresentadora também é mãe de Maria que é apenas um ano mais velha do que a irmã.

