Caçula de Roberto Justus surge na piscina da sua casa em Miami Caçula de Roberto Justus surge na piscina da cobertura a venda nos EUA. Bebê Mamãe|Do R7 21/06/2025 - 18h35 (Atualizado em 21/06/2025 - 18h35 )

A esposa do empresário Roberto Justus, a influenciadora Ana Paula Sierbet, está curtindo as férias escolares de sua filha nos EUA. A modelo compartilhou um lindo registro em suas redes sociais e mostrou sua filha se divertindo na piscina gigante da sua cobertura. Justus é pai da pequena, Vicky, de quatros anos. A garotinha é a caçula de mais quatro irmãos. Três dos herdeiros do empresário já são adultos e a adolescente Rafaella Justus, de 15 anos. A menina é fruto do antigo relacionamento de Justus, com a apresentadora Ticiane.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe e descubra todos os detalhes dessa divertida férias em Miami!

