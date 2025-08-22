Camilla Camargo fica de babá da irmã bebê de 7 meses Camilla Camargo surge cuidando da bebê de Graciele e Zezé! Bebê Mamãe|Do R7 22/08/2025 - 18h39 (Atualizado em 22/08/2025 - 18h39 ) twitter

A atriz Camilla Camargo provou que irmã mais velha tem que ajudar! A famosa surgiu cuidando de sua irmã bebê e encantou. Ela é uma das filhas do sertanejo Zezé Di Camargo. Além dela, o artista é pai da cantora Wanessa e do empresário Igor Camargo. O trio é fruto de seu antigo e longo casamento com a empresária Zilu Godói.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe e descubra todos os detalhes dessa fofura!

