Camilla Camargo fica de babá da irmã bebê de 7 meses

Camilla Camargo surge cuidando da bebê de Graciele e Zezé!

Bebê Mamãe

Bebê Mamãe|Do R7

Camilla Camargo surge cuidando da bebê de Graciele e Zezé Bebê Mamãe

A atriz Camilla Camargo provou que irmã mais velha tem que ajudar! A famosa surgiu cuidando de sua irmã bebê e encantou. Ela é uma das filhas do sertanejo Zezé Di Camargo. Além dela, o artista é pai da cantora Wanessa e do empresário Igor Camargo. O trio é fruto de seu antigo e longo casamento com a empresária Zilu Godói.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe e descubra todos os detalhes dessa fofura!

