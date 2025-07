Camilla Camargo mostra os filhos cuidando dos bois de Zezé Camilla Camargo mostra os filhos na fazenda do avô, Zezé Di Camargo! Bebê Mamãe|Do R7 26/07/2025 - 20h37 (Atualizado em 26/07/2025 - 20h37 ) twitter

A atriz Camilla Camargo mostrou os filhos se divertindo na fazenda do avô. Ela é uma das herdeiras do sertanejo Zezé Di Camargo, fruto do primeiro casamento dele com a empresária Zilu Godói. A artista, por sua vez, é mãe de um menino e uma menina. O filho mais velho dela com o direto de televisão Leonardo Lessa é Joaquim, já a caçulinha se chama Julia.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe e descubra mais sobre a emocionante visita à fazenda!

