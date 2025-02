Camilla Camargo posa com a bebê de Zezé e se declara a Zilu Camilla Camargo posou com a irmãzinha recém-nascida e falou de Zilu. Bebê Mamãe|Do R7 16/01/2025 - 20h07 (Atualizado em 16/01/2025 - 20h07 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Camilla Camargo apareceu com sua irmãzinha que acabou de nascer

A atriz Camilla Camargo posou com a sua irmãzinha recém-nascida, a pequena Clara, filha do cantor Zezé Di Camargo com sua atual esposa, a influenciadora Graciele Lacerda. Camilla surgiu emocionada junto com a bebê. E ela também surpreendeu com uma declaração para sua mãe, Zilu Godói.

Não perca a oportunidade de saber mais sobre esse emocionante encontro familiar, consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe.

Leia Mais em Bebê Mamãe:

Viih Tube mostra o bebê e revela como está se desenvolvendo

Nicolas Prattes posa com Zoe na lua de mel com Sabrina

Lucy Ramos revela seu diagnóstico na gravidez e faz desabafo