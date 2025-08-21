Carmo Dalla Vecchia comemora os 54 anos e os 6 do filho
Carmo Dalla Vecchia comemora aniversário junto com o do filho!
O ator Carmo Dalla Vecchia encantou ao surgir em um dia de festa dupla em família. Isso porque o artista e o filho ficam mais velhos, hoje! Ele é pai orgulhoso de um menino. Pedro Rafael, por enquanto, é seu único herdeiro. O primogênito é fruto do casamento do relacionamento com o escritor de novelas João Emanuel Carneiro. O casal é extremamente discreto com relação a vida pessoal e pouco mostram do dia a dia da família.
O ator Carmo Dalla Vecchia encantou ao surgir em um dia de festa dupla em família. Isso porque o artista e o filho ficam mais velhos, hoje! Ele é pai orgulhoso de um menino. Pedro Rafael, por enquanto, é seu único herdeiro. O primogênito é fruto do casamento do relacionamento com o escritor de novelas João Emanuel Carneiro. O casal é extremamente discreto com relação a vida pessoal e pouco mostram do dia a dia da família.
Para saber mais sobre essa linda celebração, consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe.
Para saber mais sobre essa linda celebração, consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe.
Leia Mais em Bebê Mamãe:
Leia Mais em Bebê Mamãe: