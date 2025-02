Carmo Dalla Vecchia exibe filho e revela problema na escola Carmo Dalla Vecchia mostra o filho e fala sobre situação na escola dele! Bebê Mamãe|Do R7 20/02/2025 - 23h05 (Atualizado em 20/02/2025 - 23h05 ) twitter

Carmo Dalla Vecchia mostra o filho e fala sobre situação na escola dele

O ator Carmo Dalla Vecchia posou com o filho e revelou uma situação que o menino enfrentou na escola. O artista é pai orgulho de um garotinho de cinco anos. Pedro Rafael, por enquanto, é seu único herdeiro. Ele é fruto do casamento do relacionamento do famoso com o escritor de novelas João Emanuel Carneiro com quem ele é casado, desde 2006.

Para saber mais sobre o desabafo de Carmo Dalla Vecchia e a situação do filho, consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe.

