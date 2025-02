Carol Dantas revela como está ex-babá de Davi e impressiona Carol Dantas contou o que aconteceu com a ex-babá do filho com Neymar. Bebê Mamãe|Do R7 04/02/2025 - 13h47 (Atualizado em 04/02/2025 - 13h47 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Carol Dantas mostrou o que houve com ex-babá de seu filho

A influenciadora Carol Dantas impressionou ao revelar o que aconteceu com a ex-babá de seu filho com o jogador Neymar Jr, o menino Davi Lucca de 13 anos. Durante cerca de uma década, Rosania Nunes foi a babá de Davi Lucca, mas há algum tempo internautas mais atentos notaram o distanciamento dela da família. E agora, Carol revelou o que houve com ela.

Saiba mais sobre essa emocionante história e a nova fase de Rosania Nunes consultando a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe.

Leia Mais em Bebê Mamãe:

Michel Teló e Thaís posam com filhos em viagem a Paris

Zilu posa com nora e ela critica Graci por atitude com bebê

Viviane Araújo exibe reencontro com o filho e Belo fala dela