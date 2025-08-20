Carol e Thiaguinho exibem preparativo pro nascimento do bebê Carol e Thiaguinho mostram preparativos para o nascimento do bebê! Bebê Mamãe|Do R7 19/08/2025 - 22h37 (Atualizado em 19/08/2025 - 22h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Carol e Thiaguinho mostram preparativos para o nascimento do bebê Bebê Mamãe

O cantor Thiaguinho e a influenciadora Carol Peixinho mostraram os preparativos para a chegada do bebê. Eles estão na reta final da gestação e deixando tudo pronto para o nascimento do neném. Os famosos estão juntos desde 2021. Em março passado, eles revelaram que serão papais. O casal espera um menino que vai se chamar Bento.

Consulte no nosso parceiro Bebê Mamãe para ler a matéria completa!

Leia Mais em Bebê Mamãe:

Fabiana Justus comemora 2 anos do caçula com festa temática

Rodrigo Santoro mostra as duas filhas e revela decisão sobre elas

Tia e avó desabafaram após a mãe tirar vida dos 5 filhos