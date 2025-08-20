Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
R7 Entretenimento – Música, famosos, TV, cinema, séries e mais

Carol e Thiaguinho exibem preparativo pro nascimento do bebê

Carol e Thiaguinho mostram preparativos para o nascimento do bebê!

Bebê Mamãe

Bebê Mamãe|Do R7

Carol e Thiaguinho mostram preparativos para o nascimento do bebê Bebê Mamãe

O cantor Thiaguinho e a influenciadora Carol Peixinho mostraram os preparativos para a chegada do bebê. Eles estão na reta final da gestação e deixando tudo pronto para o nascimento do neném. Os famosos estão juntos desde 2021. Em março passado, eles revelaram que serão papais. O casal espera um menino que vai se chamar Bento.

Consulte no nosso parceiro Bebê Mamãe para ler a matéria completa!

Leia Mais em Bebê Mamãe:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.