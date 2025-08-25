Carol Peixinho e Thiaguinho revelam se o bebê já nasceu
Os papais Carol Peixinho e Thiaguinho contam se o bebê já nasceu!
A influenciadora Carol Peixinho respondeu uma dúvida que tem recebido com bastante frequência. Ela espera seu primeiro herdeiro. O bebê é fruto do relacionamento com o cantor Thiaguinho. O casal começou a namorar em 2021 e em março passado revelaram a linda e aguardada notícia. O primogênito deles vai se chamar Bento.
A influenciadora Carol Peixinho respondeu uma dúvida que tem recebido com bastante frequência. Ela espera seu primeiro herdeiro. O bebê é fruto do relacionamento com o cantor Thiaguinho. O casal começou a namorar em 2021 e em março passado revelaram a linda e aguardada notícia. O primogênito deles vai se chamar Bento.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe para saber mais sobre a doce espera de Carol e Thiaguinho!
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe para saber mais sobre a doce espera de Carol e Thiaguinho!
Leia Mais em Bebê Mamãe:
Leia Mais em Bebê Mamãe: