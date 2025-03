Carolina Dieckmann diz se está grávida aos 46 anos Carolina Dieckmann mostra foto e surpreendeu ao falar de nova gravidez! Bebê Mamãe|Do R7 15/03/2025 - 14h25 (Atualizado em 15/03/2025 - 14h25 ) twitter

Carolina Dieckmann mostra foto e surpreendeu ao falar de nova gravidez

A atriz Carolina Dieckmann surpreendeu ao falar de uma nova gravidez. A famosa já é mãe de dois meninos e deixou os fãs empolgados ao revelar que a família pode crescer. Apesar de ser mais discreta com relação a assuntos pessoais, vez por outra ela exibe fotos e momentos com os herdeiros. Eles chamam a atenção pela semelhança com ela.

