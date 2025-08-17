Carolina Dieckmann festeja 18 anos do caçula e mostra o bolo
Carolina Dieckmann comemora 18 anos do filho e bolo chama a atenção!
A atriz Carolina Dieckmann mostrou a festa de 18 anos do filho e, desta vez, com um bolo de verdade! A famosa é mãe orgulhosa de dois rapazes. O mais velho nasceu de seu antigo relacionamento com o ator Marcos Frota de quem se separou em 2004. Davi Frota está com 26 anos e vive nos Estado Unidos.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe e descubra todos os detalhes dessa comemoração especial!
