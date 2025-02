Cauã posa com filha com Grazi Massafera em torneio de tênis Cauã Reymond surge com sua filha com Grazi Massafera em competição de tênis no Rio de Janeiro. Bebê Mamãe|Do R7 24/02/2025 - 12h27 (Atualizado em 24/02/2025 - 12h27 ) twitter

Cauã Reymond posa com sua filha com Grazi Massafera em campeonato de tênis e surpreende

O ator Cauã Reymond surgiu com sua filha com a atriz Grazi Massafera em um torneio de tênis no Rio de Janeiro. O campeonato Rio Open foi a atração da Cidade Maravilhosa neste final de semana. O artista aproveitou para curtir as partidas ao lado de sua herdeira. A jovem Sofia está com 12 anos de idade é sua única filha com Grazi.

