Cauã Reymond exibe filha em mansão na praia e ex dá indireta Cauã Reymond revelou a filha com Grazi Massafera em mansão. Bebê Mamãe|Do R7 20/03/2025 - 10h47 (Atualizado em 20/03/2025 - 10h47 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Cauã Reymond mostrou a filha com Grazi Massafera em mansão

O ator Cauã Reymond revelou a sua filha com Grazi Massafera, a menina Sofia de 12 anos, em uma mansão da praia na região de Angra dos Reis no Rio de Janeiro. E a ex-namorada do ator surpreendeu ao lhe mandar indireta.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe e fique por dentro de todos os detalhes dessa história!

Leia Mais em Bebê Mamãe:

Esposa de Tiago Leifert posa com filha e desabafa sobre ela

Viih Tube exibe seu bebê usando fantasia que foi da irmã

Andressa Suita exibe filhos com cavalos de raça da fazenda