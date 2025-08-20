Cauã Reymond exibe reunião no colégio americano da filha
Cauã Reymond surge em reunião de pais na escola da filha com Grazi!
O ator Cauã Reymond surgiu em um compromisso na escola da filha e explicou. Ele é pai de uma menina fruto de seu antigo relacionamento com a atriz Grazi Massafera. Sofia, por enquanto, é a única herdeira de ambos. Ela está com 13 anos de idade.
O ator Cauã Reymond surgiu em um compromisso na escola da filha e explicou. Ele é pai de uma menina fruto de seu antigo relacionamento com a atriz Grazi Massafera. Sofia, por enquanto, é a única herdeira de ambos. Ela está com 13 anos de idade.
Para saber mais sobre a participação de Cauã Reymond na escola da filha, consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe.
Para saber mais sobre a participação de Cauã Reymond na escola da filha, consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe.
Leia Mais em Bebê Mamãe:
Leia Mais em Bebê Mamãe: