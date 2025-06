Cauã Reymond mostra a filha com Grazi andando de jet-ski Filha de Grazi Massafera e Cauã Reymond posa em passeio de jet-ski com o pai! Bebê Mamãe|Do R7 23/06/2025 - 22h36 (Atualizado em 23/06/2025 - 22h36 ) twitter

Filha de Grazi e Cauã Reymond surge em jet-ski Bebê Mamãe

O ator Cauã Reymond mostrou um passeio divertido e radical ao lado da filha. Ele é pai de uma menina de 13 anos. Sofia nasceu do antigo relacionamento com a atriz Grazi Massafera. Os famosos ficaram juntos por cerca de seis anos. Mas, em 2013 anunciaram a separação com a filha ainda pequena.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe e fique por dentro de todos os detalhes!

