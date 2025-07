Cauã Reymond posa com a filha no vôlei de praia Cauã Reymond surge com sua filha com Grazi Massafera na aula de vôlei de praia. Bebê Mamãe|Do R7 05/07/2025 - 00h35 (Atualizado em 05/07/2025 - 00h35 ) twitter

Cauã Reymond mostra sua filha com Grazi na aula de vôlei de praia e surpreende Bebê Mamãe

O ator Cauã Reymond mostrou como sua filha é amante dos esportes assim como ele. O artista é pai de uma menina de 13 anos. Sofia nasceu do antigo relacionamento com a atriz Grazi Massafera. Os famosos ficaram juntos por cerca de seis anos. Mas, em 2013 anunciaram a separação com a filha ainda pequena.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe e fique por dentro de todos os detalhes!

