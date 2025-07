Cauã Reymond surge na praia com a filha e assume novo amor Cauã Reymond posa na praia com filha e assume novo amor! Bebê Mamãe|Do R7 26/07/2025 - 15h37 (Atualizado em 26/07/2025 - 15h37 ) twitter

O ator Cauã Reymond deu o que falar ao surgir na praia, neste final de semana. Isto porque o artista surgiu acompanhado e em clima de romance. O famoso costuma ir ver o mar com bastante frequência. Aproveitando o calor do Rio de Janeiro, em pleno inverno, ele até tem feito aulas de vôlei de praia junto com a filha em alguns dias da semana.

Para saber mais sobre a nova fase de Cauã Reymond e seu romance, consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe.

