Ceará comemora o aniversário de 11 anos da filha na mansão Ceará e Mirella comemoram os 11 anos da filha! Bebê Mamãe|Do R7 11/08/2025 - 21h17 (Atualizado em 11/08/2025 - 21h17 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Ceará e Mirella comemoram os 11 anos da filha Bebê Mamãe

O humorista Ceará, nome artístico usado por Wellington Muniz, comemorou mais um ano de vida da filha e se declarou para ela. O artista é pai de uma menina. Ela nasceu de seu relacionamento de longa data com a modelo Mirella Santos com quem ele é casado. Os famosos oficializaram a união em 2012.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe e fique por dentro de todos os detalhes dessa comemoração especial!

Leia Mais em Bebê Mamãe:

Duda posa com filha e Sabrina Sato e namorada dele comentam

Sheila Mello mostra sua bebê e manda recado pro ex-marido

Jogador que foi pai aos 11 anos mostra a sua filha hoje e impressiona