Logo R7.com
Logo do PlayPlus
Entrar
R7 Entretenimento – Música, famosos, TV, cinema, séries e mais

Ceará comemora o aniversário de 11 anos da filha na mansão

Ceará e Mirella comemoram os 11 anos da filha!

Bebê Mamãe

Bebê Mamãe|Do R7

Ceará e Mirella comemoram os 11 anos da filha Bebê Mamãe

O humorista Ceará, nome artístico usado por Wellington Muniz, comemorou mais um ano de vida da filha e se declarou para ela. O artista é pai de uma menina. Ela nasceu de seu relacionamento de longa data com a modelo Mirella Santos com quem ele é casado. Os famosos oficializaram a união em 2012.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe e fique por dentro de todos os detalhes dessa comemoração especial!

Leia Mais em Bebê Mamãe:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.