César Tralli mostra sua filha e os pets no quarto dos sonhos dela César Tralli encanta ao mostrar sua filha con Ticiane Pinheiro e os pets da família em seu quarto. Bebê Mamãe|Do R7 15/04/2025 - 12h26 (Atualizado em 15/04/2025 - 12h26 )

César Tralli exibe sua filha com Ticiane Pinheiro e os pets no quarto do sonhos e impressiona

O jornalista César Tralli encantou ao surgir em registro super fofo com sua filha e os pets da família no lindo quarto dos sonhos da sua herdeira. O comunicador e casado desde 2017 com a apresentadora Ticiane Pinheiro. Da união, eles são pais de uma linda menina, a pequena Manuella. A garotinha está com cinco anos de idade. Ela é a única herdeira do famoso e a caçula da mamãe. Isto porque a artista é mãe de uma adolescente. A jovem Rafaella Justus, de 15 anos. Ela é fruto do antigo relacionamento de Tici com o empresário Roberto Justus.

