César Tralli posa com a filha e revela detalhes da casa nova César Tralli mostrou a filha com Ticiane Pinheiro e detalhes da nova casa deles. Bebê Mamãe|Do R7 16/03/2025 - 00h44

César Tralli mostrou café da manhã com a filha

O jornalista César Tralli revelou um momento pai e filha e fez uma linda declaração. Ele é pai da menina Manuella, cinco anos, fruto do casamento com a apresentadora Ticiane Pinheiro. E ele revelou que tomou um café da manhã com a menina na padaria. Ticiane também revelou detalhes da nova casa da família.

