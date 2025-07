César Tralli posa com sua filha e Rafa Justus de férias em Miami César Tralli encanta ao surgir com sua filha e Rafa Justus de férias em Miami. Bebê Mamãe|Do R7 05/07/2025 - 22h15 (Atualizado em 05/07/2025 - 22h15 ) twitter

César Tralli encanta ai posar com sua filha e herdeira de Tici de férias em Miami e encanta Bebê Mamãe

O jornalista César Tralli encantou ao surgir curtindo as férias ao lado de sua filha e da enteada, Rafa Justus. O comunicador é casado com a apresentadora Ticiane Pinheiro. Juntos, eles sao pais da pequena Manuela é a única filha deles juntos. A garotinha está com cinco anos de idade. Ela também é a única herdeira do papai e a caçula da mamãe. Além de Manu, Tici é mãe da adolescente Rafaella Justus, de 15 anos. A jovem é fruto do antigo casamento da famosa com o empresário Roberto Justus.

