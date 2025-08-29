Chay Suede e Laura mostram o novo quartinho de sua bebê

Logo R7.com
Chay Suede e Laura mostram o novo quarto da caçula Bebê Mamãe

O ator Chay Suede e a atriz Laura Neiva mostraram uma mudança no quartinho de sua bebê e encantaram. O casal vive com os filhos em um bairro nobre localizado na Zona Norte, em São Paulo. A casa de cerca de 500 metros quadrados foi adquirida pelos artistas quando ainda namoravam, em 2014.

