Claudia Raia exibe caçula vestido de caipirinha e se declara Claudia Raia encanta ao exibir seu bebê usando chapéu de caiprinha. Bebê Mamãe|Do R7 17/07/2025 - 00h37 (Atualizado em 17/07/2025 - 00h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Claudia Raia exibe seu bebê com chapéu de caipirinha e encanta Bebê Mamãe

A atriz Claudia Raia encantou ao mostrar seu filho caçula vestido de caipirinha e deixou os fãs encantados com tamanha fofura. A artista é mãe de três herdeiros. Seu filho mais velho se chama Enzo Celulari, de 27 anos. A filha do meio Sophia Raia tem 21 anos. A dupla é fruto de seu antigo casamento com o ator Edson Celulari.

Para mais detalhes sobre essa fofura e a declaração da atriz, consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe.

Leia Mais em Bebê Mamãe:

Lexa toma decisão sobre roupinhas da bebê e comove

Gêmeas siamesas abrem jogo sobre gravidez após se casarem

Fernanda Paes Leme mostra a bebê e fala da separação de Gio