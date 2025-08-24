Claudia Raia exibe filho usando fantasia de super herói Claudia Raia exibe filho usando fantasia de super herói e impressiona. Bebê Mamãe|Do R7 24/08/2025 - 19h18 (Atualizado em 24/08/2025 - 19h18 ) twitter

A atriz Claudia Raia impressionou ao mostrar seu caçulinha usando fantasia de Mulher Maravilha. A artista é mãe de três herdeiros. O primogênito se chama Enzo Celulari. O rapaz de 28 anos é produtor de cinema. Sophia Raia, de 22 anos, virou irmã do meio. A jovem se formou há alguns meses em comunicação. Ela estudou fora do país, nos Estados Unidos.

