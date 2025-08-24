Claudia Raia exibe filho usando fantasia de super herói
Claudia Raia exibe filho usando fantasia de super herói e impressiona.
A atriz Claudia Raia impressionou ao mostrar seu caçulinha usando fantasia de Mulher Maravilha. A artista é mãe de três herdeiros. O primogênito se chama Enzo Celulari. O rapaz de 28 anos é produtor de cinema. Sophia Raia, de 22 anos, virou irmã do meio. A jovem se formou há alguns meses em comunicação. Ela estudou fora do país, nos Estados Unidos.
Não perca a oportunidade de conferir todos os detalhes dessa adorável história, consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe.
