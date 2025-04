Claudia Raia mostra o bebê e dá recado pro filho mais velho Claudia Raia mostra seu bebê e manda recado pro filho mais velho! Bebê Mamãe|Do R7 15/04/2025 - 21h45 (Atualizado em 15/04/2025 - 21h45 ) twitter

A atriz e bailarina Claudia Raia exibiu seu filho caçula mandando um recado para o irmão mais velho. A artista é mãe de três herdeiros. Seus filhos mais velhos nasceram do antigo relacionamento com o ator Edson Celulari com quem ela foi casada por longos anos. Do trio, o primogênito é o empreendedor social e influenciador Enzo Celulari. Ele completa, hoje, mais uma volta ao sol. Sophia Raia se tornou irmã do meio. A jovem está com 21 anos e estuda fora do país.

