Claudia Raia posa com caçula em luxuosa piscina na mansão em Portugal Claudia Raia encanta ao posar com seu bebê na piscina da mansão em Portugal. Bebê Mamãe|Do R7 28/04/2025 - 22h40 (Atualizado em 28/04/2025 - 22h40 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Claudia Raia surge com seu filho caçula na piscina de mansão em Portugal e impressiona Bebê Mamãe

A atriz Claudia Raia impressionou ao mostrar uma série de fotos com seu filho caçula ma piscina da mansão. A artista é mãe orgulhosa de três herdeiros. Seus filhos mais velhos nasceram do antigo relacionamento com o ator Edson Celulari com quem ela foi casada por cerca de 17 anos. O primogênito do ex-casal é Enzo Celulari. Ele celebrou seus 27 anos no último dia 15 de abril. A herdeira do meio, Sophia Raia tem 21 anos de idade.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe e descubra todos os detalhes dessa linda família!

Leia Mais em Bebê Mamãe:

Patrícia Abravanel exibe primogênito em campo no Maracanã

Mãe revela que bebê influencer partiu e qual foi o motivo

Hulk celebra os 3 anos da filha com festão e impressiona