Claudia Raia surge com o filho caçula andando de metrô A atriz Claudia Raia surge com o caçula andando de metrô! Bebê Mamãe|Do R7 02/06/2025 - 22h36 (Atualizado em 02/06/2025 - 22h36 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Claudia Raia surge com o caçula no metrô Bebê Mamãe

A atriz Claudia Raia mostrou um diferente passeio com o filho mais novo e surpreendeu. Acontece que a artista e seu bebê surgiram andando de metrô. Ela é mãe orgulhosa de três herdeiros. Seus filhos mais velhos já são adultos. Eles nasceram do antigo relacionamento com o ator Edson Celulari.

Para saber mais sobre essa aventura de Claudia Raia e seu filho, consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe.

Leia Mais em Bebê Mamãe:

Nova busca por Madeleine McCann é realizada. Entenda e veja:

Virgínia Fonseca celebra 4 anos da filha e revela exigência

Isis Valverde mostra filho e exibe novo pedido de casamento