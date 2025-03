Claudia Raia surge em passeio de trem com seu caçula Claudia Raia encanta ao posar com seu bebê em passeio de trem. Bebê Mamãe|Do R7 11/03/2025 - 11h47 (Atualizado em 11/03/2025 - 11h47 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A atriz e bailarina Claudia Raia surgiu com seu caçula em um gostoso passeio de trem. A famosa está passando uma temporada com sua família em Portugal. Acontece que ela é o marido, o também bailarino Jarbas Homem de Mello se mudou com seu bebê para o país lusitano. Ela é casada com o ator e dançarino. Dessa união, eles foram pais de um garotinho. O pequeno Luca e está com um aninho.

Consulte no nosso parceiro Bebê Mamãe para ler a matéria completa!

Leia Mais em Bebê Mamãe:

Bruna Biancardi revela o quarto de Mavie em Santos e é lindo

Filho de Luana Piovani posa com Neymar e se declara para ele

José Loreto exibe filha com Aline e Igor Rickli no teatro