Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
R7 Entretenimento – Música, famosos, TV, cinema, séries e mais

Com condição rara, transformação de bebê impressiona

Conheça a história da bebê que superou todas as expectativas.

Bebê Mamãe

Bebê Mamãe|Do R7

A bebê Charlotte nasceu bem pequena Bebê Mamãe

Quando a bebê Charlotte Garside nasceu, seus pais Scott e Emma e toda a equipe médica ficaram impressionados. Isto porque apesar da gestação ter corrido bem, sem intercorrências, a neném nasceu com uma condição raríssima.

Para saber mais sobre a inspiradora história de Charlotte e sua incrível superação, consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe.

Leia Mais em Bebê Mamãe:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.