Criança de 11 anos deu à luz em casa e avó desabafa
Uma criança de 11 anos deu à luz em casa, entenda.
Uma criança de apenas 11 aos deu à luz em sua casa. A avó da menina falou sobre o que aconteceu. A mãe e o padrasto da menina foram detidos após o ocorrido. A menina deu à luz com nove meses de gestação, mas a família insiste que não sabia da gravidez.
Uma criança de apenas 11 aos deu à luz em sua casa. A avó da menina falou sobre o que aconteceu. A mãe e o padrasto da menina foram detidos após o ocorrido. A menina deu à luz com nove meses de gestação, mas a família insiste que não sabia da gravidez.
Para entender todos os detalhes desse caso chocante, consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe.
Leia Mais em Bebê Mamãe:
Leia Mais em Bebê Mamãe: