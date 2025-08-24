Criança de 11 anos deu à luz em casa e avó desabafa Uma criança de 11 anos deu à luz em casa, entenda. Bebê Mamãe|Do R7 24/08/2025 - 12h57 (Atualizado em 24/08/2025 - 12h57 ) twitter

Criança de 11 anos teve bebê em casa Bebê Mamãe

Uma criança de apenas 11 aos deu à luz em sua casa. A avó da menina falou sobre o que aconteceu. A mãe e o padrasto da menina foram detidos após o ocorrido. A menina deu à luz com nove meses de gestação, mas a família insiste que não sabia da gravidez.

Para entender todos os detalhes desse caso chocante, consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe.

