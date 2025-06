Dani Calabresa exibe o quarto do bebê pela 1ª vez e encanta Dani Calabresa mostra quartinho do bebê e encanta! Bebê Mamãe|Do R7 26/06/2025 - 23h56 (Atualizado em 26/06/2025 - 23h56 ) twitter

Dani Calabresa mostra o quartinho do bebê e encanta Bebê Mamãe

A humorista Dani Calabresa encantou ao mostrar o quartinho de seu bebê pela primeira vez. Ela espera seu primogênito. O herdeiro é fruto do relacionamento com o publicitário Richard Neuman. Eles oficializaram a união em novembro de 2022. Já no início deste ano revelaram que a família aumentou. Os papais esperam um menino que vai se chamar Bernardo.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe e descubra todos os detalhes sobre o quartinho encantador de Dani Calabresa!

