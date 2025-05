Dani Calabresa faz lindo ensaio gestante na reta final A atriz e humorista Dani Calabresa dividiu com os fãs lindos cliques exibindo seu barrigão. A famosa está grávida pela primeira vez... Bebê Mamãe|Do R7 15/05/2025 - 20h44 (Atualizado em 15/05/2025 - 20h44 ) twitter

Dani Calabresa exibe lindo ensaio gestante e conta novidade Bebê Mamãe

A atriz e humorista Dani Calabresa dividiu com os fãs lindos cliques exibindo seu barrigão. A famosa está grávida pela primeira vez e espera um menino. O bebê é fruto de seu relacionamento com o publicitário Richard Neuman com quem é casada. Eles oficializaram a união em novembro de 2022 e no início deste ano contaram que a família iria crescer.

