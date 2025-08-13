Dani Calabresa faz rara aparição com o recém-nascido e fala Dani Calabresa faz rara aparição com seu bebê! Bebê Mamãe|Do R7 12/08/2025 - 22h38 (Atualizado em 12/08/2025 - 22h38 ) twitter

A humorista Dani Calabresa posou em uma linda foto com seu recém-nascido nos braços e encantou. Ela é mãe orgulhosa de um menino. O bebê se chama Bernardo e é fruto do relacionamento com o publicitário Richard Neuman. O casal oficializou a união em novembro de 2022 e no início deste ano revelaram que a família iria aumentar.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe e fique por dentro de todos os detalhes!

